Rai, M5S: Doppia presidenza inopportuna, ci auguravamo voto Lega

di abf

Roma, 19 giu. (LaPresse) - C'è un motivo per cui siamo sempre stati contrari al fatto che Marcello Foa assumesse il doppio incarico di Presidente della Rai e di Rai Com. Una doppia poltrona è contro lo statuto dell'azienda e contro le regole e siamo soddisfatti che la commissione di vigilanza abbia votato a favore della nostra risoluzione. La doppia presidenza sarebbe stata del tutto inopportuna secondo gli articoli 22 e 26 dello Statuto Rai che richiamiamo nella nostra risoluzione. La Rai sarebbe incorsa nel rischio di trovarsi un domani in momenti di contestazione, anche in sede giudiziaria di tipo amministrativo, con lo spettro del danno erariale. Una situazione che abbiamo scongiurato. Del resto, è facile: basta rispettare le regole". Così il M5S in un post sul Blog delle Stelle.

"Ci auguravamo che anche la Lega votasse contro la doppia poltrona di Foa, ma così non è stato. Riguardo al Pd, che ha votato sì alla nostra risoluzione, nessun applauso, anzi. Prima hanno distrutto la Rai, l'hanno ulteriormente politicizzata e ora hanno evidentemente provato a rifarsi la faccia. Non si smentiscono mai, purtroppo per il Paese", si aggiunge.

"Ora possiamo finalmente passare oltre e continuare a lavorare per rendere la Rai un'azienda libera dai partiti, indipendente e competitiva", conclude il M5S.

