Rai, Fulvio Collovati sospeso fino al 9 marzo

di ntl

Roma, 19 feb. (LaPresse) - E' stato sospeso fino al 9 marzo Fulvio Collovati, giornalista Rai ed ex calciatore, dopo le sue dichiarazioni a 'Quelli che il calcio' in onda su Rai2 a proposito della competenza femminile in materia di tattica calcistica. E' quanto si apprende da fonti dell'azienda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata