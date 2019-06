Rai, Di Maio: No doppio incarico presidente, tv pubblica è dei cittadini

di mad

Milano, 19 giu. (LaPresse) - "Oggi in Commissione di Vigilanza abbiamo evidenziato l'inadeguatezza del doppio incarico in Rai da parte del presidente. Nessuna polemica e nessuna ostilità, abbiamo solo detto le cose come stanno, perché la Rai è la tv dei cittadini, non dei partiti". Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, in un post su Facebook.

