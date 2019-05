Rai, Di Maio a Lega e Pd: Pensate al Paese non ai talk

di npf

Roma, 13 mag. (LaPresse) - "Questa polemica sulla Rai non è la risposta che i cittadini chiedono. Preferisco parlare dei problemi del Paese. A Salvini e Zingaretti dico: pensate al Paese non ai programmi in tv, non ai talk. Il M5S sta ancora aspettando una risposta sul salario minimo e, sul taglio dei maxi stipendi, noi siamo sempre d'accordo ma tagliamoli anche ai parlamentari". Così Luigi Di Maio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata