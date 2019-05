Rai, da Lega risoluzione per tagliare stipendi artisti

Roma, 9 mag. (LaPresse) - Una risoluzione per 'tagliare' gli stipendi dei dirigenti e degli artisti della Rai. E' quanto prevede un testo a firma Capitanio depositato dalla Lega in Parlamento: si impegna Viale Mazzini "entro tre mesi", a effettuare una ricognizione dei dirigenti non giornalisti per "eliminare sperequazioni retributive". L'idea è di fissare un "tetto retributivo" e prevedere una parte di retribuzione variabile in base ad ascolti e pubblicità raccolta.

