Rai, commissione di vigilanza approva nuova par condicio per europee

di dab

Milano, 2 apr. (LaPresse) - Nella riunione di questa sera, la commissione di vigilanza Rai ha approvato le "disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019", di cui è relatore il presidente dell'organismo bicamerale, il senatore di Forza Italia, Alberto Barachini. (Segue)

