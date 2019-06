Rai, Commissione di vigilanza approva mozione su no a doppio incarico a Foa

La commissione di vigilanza sulla Rai ha approvato la mozione presentata dal M5S sull'incompatibilità del doppio incarico di Marcello Foa a presidente Rai e presidente della controllata Raicom. I voti favorevoli sono stati 21: oltre al M5s, anche il Pd e Leu hanno appoggiato la mozione che impegna Foa a lasciare l'incarico in Raicom. "Nessuna spaccatura politica e nessuna doppia lettura su questo voto in Vigilanza. Abbiamo con coerenza posto all'attenzione del Cda della Rai l'inopportunità e l'incompatibilità della doppia presidenza in capo a Marcello Foa di Rai e RaiCom. Speriamo ora che lo stesso Foa e il Cda prendano le dovute decisioni in merito", assicura Gianluigi Paragone, capogruppo pentastellato in Vigilanza Rai. Ma dal Pd il senatore Davide Faraone attacca: "passata risoluzione dimissioni #Foa #Raicom la maggioranza non esiste più. Foa prenda atto del voto e si dimetta, incapace di guidare la Rai", scrive su Twitter il capogruppo dem in commissione di Vigilanza Rai.





© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata