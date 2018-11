Rai, audizione Salini in Vigilanza il 6 novembre

di egr

Roma, 2 nov. (LaPresse) - Audizione dell'Amministratore delegato del Consiglio di amministrazione della RAI, Fabrizio Salini, il 6 novembre alle 19 in commissione di Vigilanza Rai a palazzo San Macuto. Il 26 settembre era stato ascoltato, poco prima del voto in Vigilanza, Marcello Foa in qualità di presidente scelto dal Cda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata