Rai, arrivati curricula: De Santis a Rai1 e Freccero Rai2

di ddn/dab

Roma, 26 nov. (LaPresse) - Teresa De Santis a Raiuno e Carlo Freccero a RaiDue. Sono questi i curricula pervenuti ai consiglieri di amministrazione della Rai, in vista del Cda di domani convocato alle 16. Non presente il nome di Stefano Coletta che sarebbe riconfermato a RaiTre. Tra i nomi anche Auro Bulbarelli per Rai Sport e Antonio Preziosi per Rai Parlamento. Tra i punti all'odg anche la nomina del vicepresidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata