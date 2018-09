"Domenica In" vince gli ascolti: ma è polemica sul sesso in fascia protetta

di Chiara Troiano

Mara Venier torna su Rai1 a Domenica In ed è subito polemica. Che la conduttrice veneta abbia modi veraci e spontanei, ormai, si sa. Ma probabilmente ieri, nel pomeriggio Rai dedicato alle famiglie, si è andati un po' oltre. In avvio di puntata, proprio nell'orario subito dopo il pranzo, Vittorio Feltri e Giampiero Mughini si sono soffermati a disquisire di sesso orale con termini decisamente coloriti per una fascia protetta. Gli ascolti hanno 'premiato' la scelta con un +4,8% di share rispetto alla diretta concorrenza di Pomeriggio Cinque, ma i telespettatori sono insorti sui social, non senza una certa ironia.



"Come cambiano i tempi, una volta alle due a Domenica In il buon Pippo giocava col pubblico osa si parla di sesso orale...", cinguetta un utente. "Alle 2.10 mentre mangio la braciola... Posso mai sentire ste cose a Domenica In? Bah! Passera, sesso orale e altre cose belle...", gli fa eco un altro. E c'è chi addirittura teme che Mara Venier, andando avanti di questo passo, non riesca ad approdare a domenica prossima: "Mara torna in Rai da 6 minuti e già è stato nominato 'sesso orale' e la 'passera'. Arriverà alla seconda puntata".

Come sempre paladino della corretta programmazione sui canali Rai, il segretario della commissione Vigilanza Rai Michele Anzaldi commenta a LaPresse: "Quella sulla fascia protetta del pomeriggio di Rai1 è stata una delle mie prime battaglie. Una volta c'era molta cronaca, con titoli estremamente violenti come 'Madri che uccidono i bambini'. Partirono le interrogazioni e la cronaca nera fu eliminata con coraggio da 'Domenica In'. Adesso, però, la Rai ci è ricaduta". Vero che non si parla più di fatti violenti, ma "mentre le famiglie sono riunite nel primo pomeriggio dai nonni, a mangiare le pastarelle, entrano nelle case con quelle argomentazioni. Al di là dell'etica, è una violazione della fascia protetta ma soprattutto del contratto, devono occuparsi di altri temi". Secondo Anzaldi il problema è legato all'inseguimento dei dati di audience della concorrenza, una "questione di protagonismo" che porta a gravi "errori". Anche se in passato, precisa, anche modificando i contenuti dei programmi "gli ascolti non si sono persi e la Rai ci ha guadagnato in qualità". Il segretario, conclude, pensa di presentare un'interrogazione parlamentare, ma il problema è: "A chi, visto che ancora manca il presidente? Io per primo non so a chi rivolgermi".



In allerta anche Antonio Marziale, presidente del'Osservatorio nazionale sui diritti dei minori, che stamattina è stato "preso d'assalto dalle mamme" in una scuola di Reggio Calabria: "Mi hanno chiesto conto di quanto successo ieri a Domenica In. Tutte mi hanno detto che quando si è iniziato a parlare di sesso in quei termini hanno cambiato canale". "Il servizio pubblico - precisa il garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Calabria - deve mantenere una sua dignità, diversa dall'animus commerciale. Non che la tv commerciale sia sollevata dalla responsabilità, perchè il Codice di autoregolamentazione tv e minori è legge, ma la Rai ha una responsabilità diversa. Alla Rai queste cose non dovrebbero sfuggire". "Non era - conclude - un argomento da affrontare a quell'ora e in quel modo. Esprimo rammarico e stigma, ma soprattutto chiedo a all'Agcom che sia ligia nel sanzionare il comportamento, come accaduto poco tempo fa per la bestemmia di Timperi. Spero ci sia lo stesso parametro di misura".

