Rai, 26/9 in Vigilanza audizione Foa e voto presidente

di egr

Roma, 21 set. (LaPresse) - L'ufficio di Presidenza integrato della Commissione di Vigilanza Rai é convocato martedì 25 settembre alle 13, aula II piano S. Macuto per la programmazione lavori, mentre la commissione di Vigilanza Rai è convocata mercoledì 26 settembre alle 13 a S. Macuto II piano, per l'audizione di Marcello Foa e per il parere per la nomina del presidente del Cda Rai. Lo si apprende da fonti della Vigilanza.

