Rai1, De Santis: Poletti rappresenta Lega? Io l'ho conosciuto con i Verdi

di ntl/npf

Roma, 7 giu. (LaPresse) - "La scelta di Roberto Poletti risponde alla logica di addizione e moltiplicazioni, ha un'esperienza di lungo corso in più direzioni, anche politica, e anche questo è arricchimento". Così la direttrice di Rai1 Teresa De Santis in conferenza stampa per la presentazione del palinsesto estivo commenta le polemiche sulla scelta del giornalista di Rete4, ex direttore di Radio Padania e vicino a Matteo Salvini. "Poletti l'ho conosciuto quando era parlamentare con i Verdi nel governo Prodi e quindi per me è un po' difficile dire che va nel senso di una scelta per rappresentare la Lega".

