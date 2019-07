Ragusa, Di Maio: Rabbia, per uno così non basta carcere

di npf

Roma, 14 lug. (LaPresse) - "Oggi se n'è andato in cielo anche il piccolo Simone, dopo più di due giorni di agonia. Ha raggiunto il suo cuginetto, Alessio. Due giovani vite violentemente spezzate da un criminale. È così grande la rabbia che viene da dire che per uno così non basta nemmeno il carcere. Sei un essere inumano se investi due bambini in quel modo. Poi fuggi e non presti soccorso. Mi viene la pelle d'oca solo a pensarlo.

Abbraccio forte le famiglie di Simone e Alessio, per quel che serva, in questo momento di estremo dolore e solitudine, che getta ognuno di noi nello sconforto e nella tristezza". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, commentando la morte del secondo bambino travolto da un suv a Vittoria (Ragusa), giovedì scorso.

