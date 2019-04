Raggi: Intervenuta per tutelare 33 bimbi e cittadini onesti Torre Maura

di dab

Milano, 3 apr. (LaPresse) - "Questa notte sono intervenuta per evitare che la situazione degenerasse. C'era un clima molto pesante, di odio e la Procura ha aperto un fascicolo proprio per odio razziale. Un clima pesante nel quartiere di Torre Maura, anche perché è stato gravato per tanti anni da problematiche e pressioni sociali. Quindi sono intervenuta per tutelare i tanti cittadini onesti del quartiere e i 33 bambini che rischiavano la vita e l'incolumità personale". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Li stiamo ricollocando in altri centri all'interno di tutto il territorio cittadino, perché il dovere dell'amministrazione è quella di tutelare la vita e l'incolumità delle persone", ha aggiunto.

