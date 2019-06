Radio Radicale, ok Senato a mozione della maggioranza: no al rinnovo senza gara

Pd vota contro, si astengono Forza Italia, FdI e Sel: "Provvedimento insufficiente per salvare l'emittente"

L'aula del Senato ha approvato con 138 voti favorevoli, 45 contrari e 57 astenuti la mozione di maggioranza su Radio Radicale, che prevede di istituire una gara per l'assegnazione del servizio di comunicazione istituzionale. Hanno votato sì solo M5S e Lega, mentre il Pd ha votato contro e Forza Italia, FdI e Sel si sono astenuti, ritenendo il provvedimento insufficiente per 'salvare' Radio radicale.

"Non è possibile, ad oggi, procedere con un rinnovo in assenza di una legge. L'impegno è che si farà nel più breve tempo possibile nell'ambito parlamentare una legge per farlo", ha detto a questo proposito Vito Crimi, sottosegretario della presidenza del Consiglio con delega all'editoria.

