R. Cittadinanza, Tria: Misure anti-abusi, stimolerà domanda interna

di ntl/abf

Roma, 1 apr. (LaPresse) - "Il meccanismo di condizionalità a fronte del coinvolgimento attivo in percorsi lavorativi non solo permette di evitare abusi garantendo che il sussidio non sia solo uno strumento assistenziale". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in conferenza stampa al Mef. "Il reddito di cittadinanza ha proprio il duplice intento di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro e alimentare la propensione al comune della popolazione a rischio intervenendo sulla parte più fragile", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata