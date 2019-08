R.Cittadinanza, Salvini: Per alcuni toglie manodopera qualificata

Al tavolo con le parti sociali "qualcuno ha segnalato la mancanza di manodopera qualificata che in alcuni casi e' legato anche al reddito di cittadinanza". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini nel corso di una pausa del suo incontro con le parti sociali al Viminale. "Per qualcuno e' meglio non fare che fare", aggiunge.