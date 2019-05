R. cittadinanza, Salvini: E' toppa, non fa ripartire l'economia

di lrs

Milano, 2 mag. (LaPresse) - "Ridurre tasse e burocrazia in Italia è l'unico modo per far ripartire l'economia del Paese, perché puoi mettere una toppa con il reddito di cittadinanza per aiutare chi non ce la fa, ma è chiaro ed evidente che non è questo lo strumento che fa ripartire un'economia". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Budapest (Ungheria) in conferenza stampa con il premier Viktor Orban.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata