R.cittadinanza, salta incentivo per chi assume colf

Roma, 19 feb. (LaPresse) - Niente incentivi per chi assume colf o badanti.

Un emendamento a firma M5S al decretone proponeva infatti uno sconto per le famiglie che assumevano un beneficiario di reddito di cittadinanza in relazione al lavoro domestico. La commissione Bilancio al Senato, infatti, ha espresso parere contrario all'emendamento per motivi di coperture.

