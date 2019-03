R.cittadinanza, Inps: Forte impatto su riduzione povertà

di abf/npf

Roma, 6 mar. (LaPresse) - "Il reddito di cittadinanza avrà un forte impatto sotto un profilo di politica economica sia per quanto riguarda gli effetti redistributivi della ricchezza delle famiglie, per le quali ci si attende una riduzione della povertà e l'aumento dell'inclusione sociale, sia per gli effetti che produrrà in termini di aumento del Pil potenziale". Così il dg Inps, Gabriella Di Michele, durante un'audizione alla Camera sul decretone.

