R.cittadinanza, Di Maio: Neanche 1 euro a clan Spada, chiesto verifiche

di npf/dft

Roma, 7 mar. (LaPresse) - "Il Reddito di Cittadinanza è una misura per il sostegno degli invisibili, per ridare una speranza a chi la merita. Leggo che alcuni membri del clan Spada avrebbero avanzato richiesta. Non so se è vero, ma posso garantire che chi fa parte del clan Spada non prenderà un solo euro. Nemmeno uno! Ho già chiesto personalmente di fare le opportune verifiche sul caso".

