R.cittadinanza, Crimi: Va esteso, sta salvando milioni di persone

di abf

Roma, 27 mar. (LaPresse) - "Il reddito di cittadinanza sta salvando milioni di persone in questo momento, se non ci fosse oggi avremmo 3-4 milioni di persone ancora più in difficoltà. Dobbiamo estenderlo a tutte le persone che in questo momento non hanno un reddito perchè hanno perso il lavoro o perchè non possono lavorare a causa delle restrizioni". Così il capo politico del M5S Vito Crimi ai microfoni di Radio Cusano Campus.

