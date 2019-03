R.cittadinanza, Conte: Oggi è realtà, Stato non abbandona nessuno

di dab

Milano, 6 mar. (LaPresse) - "Oggi prende corpo il reddito di cittadinanza: un altro impegno del governo è realtà. Lo Stato non abbandona nessuno: ora ci sono un sostegno per chi è in difficoltà e un'occasione per reinserirsi nel mondo del lavoro. Equità sociale e crescita economica devono camminare insieme". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

