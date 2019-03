R.cittadinanza, Consulta Caf: Arrivate oltre 420mila domande

di abf/dab

Roma, 19 mar. (LaPresse) - Un aumento costante di oltre 100mila sottoscrizioni per il reddito di cittadinanza ogni settimana: sono 420.00 gli italiani che alla fine della scorsa settimana, hanno depositato la propria domanda o preso l'indispensabile appuntamento nei Centri di assistenza fiscale (Caf). Ampiamente rodati, dopo le prime due settimane di attività agli sportelli e di contatto telefonico con gli utenti, gli operatori stanno risolvendo alcuni dei tanti quesiti e delle problematiche che la misura porta con sé: i documenti indispensabili da allegare alla domanda, i diritti degli extracomunitari, la data di sussistenza dei requisiti. Dalle strutture territoriali dei Caf sono state inviate alle commissioni operative della Consulta dei Caf richieste di spiegazioni e chiarimento che, una volta elaborate, vengono inoltrate al Ministero e all'Inps, al fine di favorire la miglior attuazione della misura garantendo la correttezza sostanziale del Rdc. D'altronde, era facilmente prevedibile che nell'attuare un provvedimento così importante, arrivato a conclusione solo negli ultimi giorni prima della partenza effettiva, si scontassero difficoltà sui moduli, sulle procedure, su alcuni contenuti. E, proprio in questi giorni, Camera e Senato convertiranno definitivamente il provvedimento in legge dello Stato. (Segue).

