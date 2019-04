R.cittadinanza, Caf: Il 95% dei richiedenti ne sa poco o nulla

di acp/mad

Roma, 18 apr. (LaPresse) - La stragrande maggioranza delle persone che si recano ai Caf per la richiesta di Reddito di cittadinanza non conoscono a sufficienza la misura. È quanto viene spiegato in una conferenza stampa organizzata a Roma dalla Consulta nazionale dei Caf. "Il 95% non ne sa nulla, il 5% poco", spiega il coordinatore della Consulta, Massimo Bagnoli, precisando comunque che non si tratta di un dato ufficiale ma di una stima personale. "Chi viene da noi sa solo quello che apprende dai giornali e dalla Tv, ovvero che possono prendere 780 euro al mese - spiega ancora - per questo i cittadini hanno bisogno di affidarsi ai Caf, dove c'è chi comprende e conosce la materia".

