R.cittadinanza, bando navigator: Prova selezione per 60.000 candidati

di npf

Roma, 7 mar. (LaPresse) - La prova selettiva per partecipare alla selezione per i navigator, figura prevista dalla legge che introduce il reddito di cittadinanza per aiutare i beneficiari a trovare lavoro, è predisposta per 60.000 candidati. Lo si legge nel capitolato tecnico 'Affidamento servizi per selezione pubblica' del bando dell'Anpal servizi. L'appalto, si legge ancora, "ha ad oggetto l'affidamento del servizio di predisposizione test, organizzazione, gestione e realizzazione della prova scritta per la selezione pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione a supporto dell'organizzazione e dell'avvio del Reddito di cittadinanza".

