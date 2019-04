Quota 100, Salvini: Triennale? Cose da vecchi politici, abolire Fornero

di lrs

Milano, 7 apr. (LaPresse) - "Quota 100 misura triennale? Queste cose le lascio ai vecchi politici. Non è questione di uno, due o tre anni. Se cominciamo a fare qualcosa, lo facciamo fino in fondo. Neanche se torna Padre Pio sulla terra io rinuncio alla legge Fornero. È da abolire totalmente". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a 'Non è l'Arena' su La7.

