Quota 100, Di Maio: Non si bloccherà, funziona e si va avanti

di npf

Roma, 8 apr. (LaPresse) - Fermare quota 100? "Assolutamente no. Quota 100 è un provvedimento fatto dal mio ministero e si va avanti. Far girare la voce che si possa bloccare può far fermare le richieste che invece stanno andando benissimo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando a Verona.

