Quota 100, Conte: Stop prossimo anno? Impegno per misura triennale

di lcr/lrs

Verona, 7 apr. (LaPresse) - Stoppare 'Quota 100' l'anno prossimo? "Non è un'idea che mi è stata presentata, non l'abbiamo valutata". Così il premier Giuseppe Conte al Vinitaly di Verona. "Non è all'ordine del giorno. Con gli italiani abbiamo preso l'impegno che la misura è triennale. E questa è l'ultima determinazione che abbiamo assunto come governo", aggiunge.

