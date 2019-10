Quota 100, Catalfo: "Deve continuare, renziani non governano da soli"

"Quota 100 è una misura sperimentale e in quanto tale deve continuare fino alla sua naturale chiusura, per poi nel frattempo pensare a un sistema di riforma previdenziale che superi la riforma Fornero". Così la ministra delle Politiche del Lavoro Nunzia Catalfo. "I renziani non governano da soli ma governano con una maggioranza", aggiunge poi Catalfo, riferendosi alle dichiarazioni di Italia Viva, che ha chiesto di abolire la misura. La ministra racconta poi il progetto "Inps x tutti".