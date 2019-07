Arriva Putin, Roma blindata. Il presidente russo: "Con Salvini contatti continui"

Roma blindata per la visita lampo di Vladimir Putin. Il presidente russo è atterrato a Fiumicino per dieci ore dense di appuntaementi nella Capitale. La prima tappa della sua visita in Italia è prevista in Vaticano, dove sarà ricevuto da Papa Francesco. Poi il leader russo incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a palazzo Chigi. In serata, al ricevimento organizzato a Villa Madama Putin vedrà anche con i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In agenda anche un incontro privato con l'amico Silvio Berlusconi.

L'arrivo in Italia è stato anticipato da un'intervista al Corriere della Sera. "I contatti con i partiti politici degli Stati stranieri si mantengono di regola su base inter-partitica. Così la Lega italiana e la nostra Russia Unita collaborano nell'ambito di un accordo di cooperazione. La Lega e il suo leader Salvini sono attivi sostenitori di un ripristino della piena cooperazione tra Italia e Russia", ha spiegato Putin al quotidiano di via Solferino.

E sul rapporto con Salvini rivela: "Ci siamo incontrati nel 2014 a Milano, abbiamo discusso le prospettive di sviluppo dei legami italo-russi e delle relazioni tra Russia e Unione Europea. Da allora, per quel che mi è noto, il signor Salvini e rappresentanti del suo partito mantengono contatti con i colleghi russi interessati allo sviluppo della cooperazione con i propri partner italiani. L'ho detto varie volte e lo ripeto: nei nostri rapporti con gli Stati stranieri facciamo riferimento ai dirigenti legalmente eletti, legittimi. Siamo pronti a lavorare e lavoreremo con quelli che sono stati scelti dal popolo italiano a prescindere dalla loro appartenenza politica. Per quanto riguarda Berlusconi, ci legano rapporti di amicizia pluriennali. Silvio è un politico di statura mondiale, un vero leader che propugna fermamente gli interessi del suo Paese nell'arena internazionale. Suscita rispetto la sua sincera volontà di preservare e moltiplicare il potenziale accumulato nei rapporti tra i nostri Paesi. Non riusciamo a incontrarci spesso, ma quando tale opportunità si presenta, lui non si permette mai di discutere questioni di politica interna. E non lo faccio nemmeno io".

