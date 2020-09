Puglia, Emiliano: Ho dedicato vita a legalità, invito ad avere fiducia in giustizia

di scp

Torino, 23 set. (LaPresse) - "Ho dedicato tutta la mia vita alla difesa della legalità, prima da magistrato, poi da sindaco e ora da presidente di Regione. Ricoprendo ruoli istituzionali è inevitabile essere sottoposti a verifica da parte della magistratura. E proprio in quel lavoro della magistratura sta la garanzia di tutti i valori in cui credo. Ecco perché invito tutti ad avere fiducia nella giustizia". Così su Facebook il governatore pugliese Michele Emiliano a proposito della richiesta di archiviazione da parte della Procura di Foggia nell'ambito dell'inchiesta su una presunta nomina in sanità che lo vedeva indagato per corruzione con l'assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggero e Angelo e Napoleone Cera, il primo ex parlamentare Udc e il secondo, suo figlio, consigliere regionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata