Puglia, Bellanova: No a Emiliano e no a peggior notabilato

di dab/ect

Roma, 2 feb. (LaPresse) - "Con il no a Michele Emiliano alle regionali in Puglia "diciamo no al peggior notabilato". Così la ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, intervenendo all'assemblea nazionale di Italia Viva.

