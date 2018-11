Provinciali, Pd: vince il centrosinistra in 26 province su 46

di egr

Roma, 1 nov. (LaPresse) - “Alle elezioni provinciali vince il centro sinistra: su 46 province in 26 vince il Partito Democratico ed il centrosinistra, in 20 il centrodestra”. Così Matteo Ricci, responsabile Enti Locali del Pd. “Le province per noi sono le case dei comuni e possono diventare luogo di semplificazione - conclude Ricci -. In bocca al lupo e grazie per l'impegno ai nuovi presidenti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata