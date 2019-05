Nuovo scontro nel governo, Di Maio: "Province? Uno spreco, chi le vuole si trovi altro alleato"

Il leader pentastellato torna anche sul caso Siri: "Sulla questione morale non arretriamo". E critica l'incontro Salvini-Orban

Non c'è tregua tra gli alleati di governo. Le frecciatine sono continue, i faccia a faccia mancano e i malumori sono lontani dal placarsi. Durante la presentazione del programma per le Europee del M5S, Luigi Di Maio non si è lasciato sfuggire l'occasione di mandare un messaggio alla Lega: "Le province sono uno spreco. È inutile ammalarsi di amarcord. Chi le vuole ricostituire si può trovare un altro alleato".

Ma questo non è stato certo l'unico avvertimento. Il leader pentastellato è tornato anche sull'annoso caso Siri, ribadendo la linea del suo partito: "Sulla questione morale non arretriamo comunque si chiami il sottosegretario e se sia del M5S o di un alleato". E non è mancato un riferimento all'incontro tra Matteo Salvini e Victor Orban: "È difficile combattere l'austerity se ti allei con Orban o con i paesi dell'Est europa che invece ti fanno la guerra".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata