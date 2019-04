Province, Di Maio: Si tagliano e si abbassano tasse

di dab

Milano, 27 apr. (LaPresse) - "Gli sprechi si tagliano, è sempre stato così per il M5S e con tutta la burocrazia che abbiamo le Province vanno abolite. L'obiettivo è eliminare ciò che non è indispensabile e reperire risorse per abbassare subito le tasse a imprese e famiglie". Lo dice il vicepremier e capo politico M5S, Luigi Di Maio, replicando alla Lega.

