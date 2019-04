Province, Di Maio: Non se ne parla, non riesumiamo vecchi carrozzoni

di dab

Milano, 27 apr. (LaPresse) - "Sulle Province non se ne parla. L'italia ha fin troppi problemi a cui pensare e non aggiungiamone altri. Io non spendo altri soldi degli italiani per rimettere su nuovamente un ente burocratico che già prima complicava la vita a tutti. Bisogna andare avanti, non indietro. Per le tasse che pagano, gli italiani già meriterebbero di avere servizi dignitosi nelle proprie città. Non è riesumando un vecchio carrozzone che si danno più servizi ai cittadini. Io nuove poltrone non le voglio. Bisogna tagliarle le poltrone, non aumentarle. E bisogna tagliare anche gli stipendi dei parlamentari. Subito". Lo scrive su Facebook il vicepremier e capo politico M5S, Luigi Di Maio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata