Province, Di Maio: Con M5S non passano, no altri serbatoi clientelari

di dab

Milano, 28 apr. (LaPresse) - Del ripristino delle Province "trovo inutile anche discuterne. Quelle 2500 poltrone in più con il Movimento 5 Stelle non passano". Lo scrive su Facebook il vicepremier e capo politico dei Cinquestelle, Luigi Di Maio. "No ad altri serbatoi clientelari, no ad altra burocrazia - aggiunge -. Bisogna semplificare le cose, non complicarle. Al governo siamo in due, le cose si fanno in due e sono sicuro che riusciremo a trovare un punto di incontro. Andiamo avanti con il cambiamento, quello vero", conclude.

