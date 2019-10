Progetto 'Ossigeno' Regione Lazio, Zingaretti: "Un segnale concreto per la salvaguardia dell'ambiente"

Contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di CO2, proteggere la biodiversità: sono solo alcuni degli obiettivi di 'Ossigeno', il nuovo progetto della Regione Lazio. Un investimento di 12 milioni di euro in 3 anni per la piantumazione su tutto il territorio di 6 milioni di nuove piante. "Un segnale concreto per la salvaguradia dell'ambiente", sottolinea il governatore Nicola Zingaretti.