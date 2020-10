Processo Salvini, Rixi alla tre giorni della Lega a Catania: "Processo strano, mai accaduto prima"

(LaPresse) - "Spero che la giustizia trionfi e sia completamente tolta qualsiasi accusa a Matteo Salvini. E' un processo strano, mai successo in questo Paese che un ministro che ha fatto quello che doveva venga processato per ciò che ha fatto". Così il deputato leghista Edoardo Rixi da Catania, dove sono iniziati i lavori della tre giorni organizzata dalla Lega in concomitanza con l'inizio del processo il 3 ottobre per il caso Gregoretti, che vede imputato il leader del Carroccio. "Credo che oggi si stia celebrando un processo a Catania nei confronti di un uomo di governo, lo seguiamo con attenzione confidando nella serenità della magistratura" ha aggiunto Marco Falcone, assessore alle Infrastrutture per la Regione Sicilia.