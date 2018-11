Processo Raggi, sindaca: Umanamente prova durissima, ma mai mollato

di alm/ddn

Roma, 10 nov. (LaPresse) - "Umanamente è stata una prova durissima ma non ho mai mollato. Credo in quel che faccio; credo nel lavoro, nell'impegno costante, nel progetto che nel 2016 mi ha portato alla guida della città che amo follemente. Un progetto che finalmente può andare avanti con maggiore determinazione". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un post su Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata