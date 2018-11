Processo Raggi, Di Maio: Condanna? Codice comportamento M5S parla chiaro

di npf

Roma, 9 nov. (LaPresse) - "Per quanto riguarda il sindaco di Roma, io non conosco l'esito del processo, ma il nostro codice di comportamento parla chiaro e lo conoscete". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, in conferenza alla sede dell'Associazione stampa estera in Italia, rispondendo alla domanda su un'eventuale condanna di Virginia Raggi.

