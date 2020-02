Prescrizione, Zingaretti attacca Italia Viva: "Fa un favore a Salvini"

Nicola Ningaretti attacca Italia Viva dopo la minaccia di sfiducia al ministro della Giustizia Bonafede se non cambiera il testo del governo sulla prescrizione. "Italia Viva ha voluto il governo con il M5S, a parole è nata per allargare il campo democratico ai moderati contro Salvini, oggi è la principale causa di fibrillazione di questo campo e fa un favore a Matteo Salvini. Io lo chiamerei un fallimento strategico", ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a margine di un evento di Lazio Innova."Il fallimento strategico” di Italia Viva “non deve essere scaricato sugli italiani, capisco che i sondaggi vanno male ma prima di tutto bisogna pensare agli italiani e non a se stessi", prosegue Zingaretti, che aggiunge: "Se un partito presenta una mozione di sfiducia al governo di cui fa parte, la risposta è nelle cose. Io credo che siano parti di un insopportabile teatrino della cattiva politica di cui gli italiani non ne possono più.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata