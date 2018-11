Prescrizione, vertice Di Maio-Bonafede-Fraccaro: E' battaglia fondamentale-2-

di npf

Roma, 7 nov. (LaPresse) - "La prescrizione, così come è in Italia, è un freno alla giustizia ed è una delle cause dei processi infiniti - scrive ancora Di Maio - Come ricorda oggi Piercamillo Davigo: "Se i delitti non si prescrivono più, i processi durano meno". Tempi più rapidi e giustizia certa. Soprattutto per chi è vittima. Gli unici che sono contro questa norma di civiltà sono i potenti arroganti che hanno sempre fatto il bello e il cattivo tempo. Siete con noi anche in questa storica battaglia? Fateci sentire il vostro supporto nei commenti! Vi leggiamo! Vi abbracciamo ragazzi! Buona giornata!".

