Prescrizione slitta al 2020, sciopero dei penalisti

L'Unione delle Camere Penali annuncia quattro giorni di sciopero dopo l'accordo tra Lega e Cinque stelle in materia di prescrizione.I penalisti incroceranno le braccia dal 20 al 23 novembre per protestare contro le "sciagurate iniziative della maggioranza", come si legge in una nota. Il provvedimento tanto discusso e oggetto del vertice tra i vicepremier, il presidente del Consiglio e il guardasigilli Bonafede, farà parte del ddl anti corruzione ma slitterà al 2020. L'entrata in vigore della norma modificata, stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sarà accompagnata da una riforma complessiva del processo penale. La norma approderà in aula la settimana prossima.