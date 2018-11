Prescrizione, Sarti e Brescia (M5S): Voto c'è stato, opposizioni garantite

di npf

Roma, 8 nov. (LaPresse) - "Dopo un ampio confronto le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia hanno votato l'ampliamento del perimetro del Ddl anticorruzione nel quale sarà inserita la norma sulla prescrizione". Così Giulia Sarti e Giuseppe Brescia, presidenti delle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali di Montecitorio.

“Ieri è stato richiesto il parere della Giunta per il Regolamento e abbiamo scritto al presidente Fico affinché se ne valutasse la convocazione. In sede, poi, di Ufficio di Presidenza è stato chiesto che il voto sull'ampliamento si tenesse nelle commissioni e abbiamo dunque convocato le commissioni in sede referente questa mattina. Le opposizioni sono state ascoltate per tutta la mattinata. Abbiamo ampiamente garantito i legittimi spazi di intervento delle opposizioni, eppure, alcuni loro rappresentanti non hanno mantenuto un atteggiamento adeguato alla situazione e hanno aggredito verbalmente sia la Presidenza, che i funzionari delle Commissioni. Sono state giornate intense, ma andremo avanti: alle 13 ci sarà la capigruppo e al termine, l'Ufficio di Presidenza, dove verrà deciso il nuovo calendario", aggiungono.

