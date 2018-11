Prescrizione, Salvini: Rispetto impegni, troveremo quadra

di npf

Roma, 7 nov. (LaPresse) - "La prescrizione? Io sono abituato a rispettare gli impegni presi. Nel contratto di governo c'è la riforma della giustizia e la riforma prescrizione. L'unica cosa che non voglio è che ci siano processi eterni. La prescrizione va cambiata ma io voglio una giustizia che abbia tempi certi. Sono sicuro che troveremo una quadra, non litigheremo e porteremo a casa anche la riforma della giustizia". Così Matteo Salvini, Ministro degli interni in un'intervista al Giornale Radio - Rai Radio1.

