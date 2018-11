Prescrizione, Salvini: Ok all'interno di una riforma complessiva della giustizia

di acp/egr

Roma, 7 nov. (LaPresse) - "L'obiettivo è avere processi più veloci. Senza fine sono un regalo a delinquenti ed una condanna per innocenti. La prescrizione da sola non picchia i corrotti va inserita in una riforma della giustizia complessiva". Lo dice il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini a 'Otto e Mezzo' su La7.

