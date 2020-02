Prescrizione, Renzi: Pd rinuncia a garantismo per alleanza con M5S

di vln

Milano, 14 feb. (LaPresse) - "Pd e Cinque Stelle hanno la stessa posizione sulla giustizia. Pur di fare un'alleanza strategica i dem rinunciano al garantismo. Noi invece no: noi non accetteremo mai il giustizialismo che è la forma peggiore di populismo". Lo scrive il leader di Italia viva Matteo Renzi in un post su Facebook.

