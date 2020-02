Prescrizione, Renzi: Non voglio che cada governo, ma M5S non ha numeri

di npf

Roma, 3 feb. (LaPresse) - "Io non credo che il Governo cascherà e non voglio che il governo cada ma non è possibile che una forza politica che non ha i numeri dica a tutti gli altri cosa fare. Io messo alle strette tra le poltrone e gli ideali io scelgo gli ideali". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo a 'L'aria che tira' su La7.

